На Черкащині зафіксували понад 370 інфікованих Covid-19

Новини України:Станом на 18 травня на Черкащині зареєстровано 372 інфікованих короновірусом особи, передає УНН із посиланням на дані КМУ.

Уточнюється, що з початку епідемії на Черкащині одужало 207 осіб, померло - 16 осіб.

Хворіє станом на сьогодні на коронавірус 172 особи.

Додамо, що за вихідні хворих на коронавірус на Черкащині побільшало на 22 особи.

Нагадаємо, Черкаській обласній лікарні придбали сучасний ампліфікатор CFX96 Touch для діагностики методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Апарат закупили коштом благодійного фонду “Урожай громаді” агрохолдингу МХП. Додатково в лабораторію у межах спільного проекту бізнесу, влади та громадськості “Спільнодія Черкащини” придбали комплектуюче обладнання: ультрафіолетовий бокс, термошейкери та інше лабораторне обладнання на майже 300 тис. грн.

“Ми усвідомлюємо важливість цього апарату і для боротьби з коронавірусом, і для подальшої роботи обласного закладу. Тому в співпраці із обласною адміністрацією оперативно відреагували на потребу. Переконані, що апарат врятує не одне життя, бо на сьогодні ПЛР-діагностика — один із найточніших методів”, — наголосив координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко.

Довідка УНН: МХП — найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка — “Наша Ряба”. Власник компанії Юрій Косюк. Загальна сума допомоги країні на протидію коронавірусу вже склала 84 млн грн.