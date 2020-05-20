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У Києві Covid-19 виявили ще в двох гуртожитках

У Києві Covid-19 виявили ще в двох гуртожитках
12:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Києві минулої доби спалах захворювання на коронавірус зафіксували ще в двох гуртожитках - на вулиці Серповій та на Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе - ред.).

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Так, у гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб", - сказав Кличко.

Він додав, що у гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували, а також 10 контактних осіб.

Кличко зазначив, що гуртожитки закрили на карантин. За його словами, мешканцям надали медичний супровід, двічі на день відбувається дезинфекція в приміщеннях гуртожитків.

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"Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб - 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин", - сказав мер.

Як повідомлялося, 15 травня у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат зафіксували спалах коронавірусу. Після тестування захворювання підтвердилося у 81 особи.

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків.

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Студенти, Гуртожиток, Коронавірус, Covid-19.
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