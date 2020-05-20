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На Київщині підтвердили 1261 випадок Covid-19

На Київщині підтвердили 1261 випадок Covid-19
14:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Київській області підтверджено 1261 випадок захворювання на коронавірус, з них 109 дітей та 223 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 20 травня 2020 року офіційно підтверджено 1261 випадок захворювання на коронавірус, з них у 109 дітей та 223 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу виявлено 16 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 216 (м. Обухів -97, смт Козин – 25, м. Українка -36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 3, с. Германівка – 3, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 360 ( м. Вишневе – 168, с. С. Борщагівка – 40, с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 21, с. П. Борщагівка – 29, с. Лісники – 5, с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 15, с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с..Шпитьки – 1, с. Тарасівка -9, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4, с. Чабани – 2);

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10 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2);

7 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);

49 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 6, с. Гнідин – 7, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 2, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 8, с. Городище – 2, с. Дударків -4, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. Велика Олександрівка – 1);

52 – у Броварському р-ні (11 – с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Красилівка – 3);

10 – у Бородянському р-ні ( смт Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);

34 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка – 5; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Саливінки –1);

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23 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1, с. Казаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки-4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв– 3, с. Синяк – 1);

6 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1);

17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –4; с. Почепин -1; с. Мотижин – 2; с. Садки-Строївка -1);

4 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -1);

32 – у Кагарлицький р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Чкпняхів – 1);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

2 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

4 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 2- с. Ольшаниця);

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

1– у Таращанському р-ні (с.Лука);

5 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Жуківка -1, с. Великий Крупіль -1, );

8 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка -1);

3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

2 - Сквирський р-н (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 29;смт Баришівка – 2; м. Бровари – 37; м. Бориспіль- 40; смт Бородянка – 3; м. Буча – 38; м. Березань- 1; м. Васильків – 23; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород- 25; м. Ірпінь – 63; м. Макарів -2; м. Фастів – 21; м. Миронівка – 1; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 9; смт Коцюбинське – 31; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 36; м. Ржищів –3; м. Переяслав- 8; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 2; м. Яготин – 2; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 2.

У Києві Covid-19 виявили ще в двох гуртожитках

З них на стаціонарному лікуванні – 207 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 1054 осіб.

Одужало 218 людей, у тому числі 18 дітей.

За час пандемії померло 29 людини.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3789 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 58 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5975 контактними особами.

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Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Covid-19, Київщина.
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