На Рівненщині за добу коронавірусом захворіли 32 людини

Новини України:Також понад три десятки випадків коронавірусу зафіксували на Рівненщині впродовж доби: серед інфікованих четверо дітей.

Увечері п'ятниці, 22 травня, у Рівненській області коронавірус підтвердили у 32 людей віком від 7 до 72 років.

Серед інфікованих четверо дітей, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Окрім того, на Рівненщині зафіксували ще один летальний випадок.

"На жаль, через ускладнення, викликані коронавірусом, помер 68-річний чоловік із с. Корнин Рівненського району", - розповів очільник ОДА.

Водночас побороти недугу впродовж доби вдалося ще 53 пацієнтам.

Загалом від початку спалаху в Рівненській області нову коронавірусну інфекцію підхопили 1 368 людей. З них 30 інфікованих померли від ускладнень COVID-19, тоді як ще 488 пацієнтів вже одужали та виписалися з медзакладів.