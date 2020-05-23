На Рівненщині за добу коронавірусом захворіли 32 людини

Увечері п'ятниці, 22 травня, у Рівненській області коронавірус підтвердили у 32 людей віком від 7 до 72 років.
Серед інфікованих четверо дітей, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
Окрім того, на Рівненщині зафіксували ще один летальний випадок.
"На жаль, через ускладнення, викликані коронавірусом, помер 68-річний чоловік із с. Корнин Рівненського району", - розповів очільник ОДА.
Водночас побороти недугу впродовж доби вдалося ще 53 пацієнтам.
Загалом від початку спалаху в Рівненській області нову коронавірусну інфекцію підхопили 1 368 людей. З них 30 інфікованих померли від ускладнень COVID-19, тоді як ще 488 пацієнтів вже одужали та виписалися з медзакладів.