У Києві за добу виявили понад півсотні нових хворих на Covid-19

Новини України:Серед захворілих сім медиків.За добу в столиці від коронавірусу померла одна людина.

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. "На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед тих, що захворіли за добу:

За даними мера, до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко повідомив, що одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва.

"Також зазначу, що вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на вулиці Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитку перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики", - повідомив Кличко.