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На Черкащині в психоневрологічному інтернаті стався спалах коронавірусу, захворіла 21 особа

На Черкащині в психоневрологічному інтернаті стався спалах коронавірусу, захворіла 21 особа
14:16 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини України:У Золотоніському психоневрологічному інтернаті у 21 людини виявили захворювання на коронавірус, у зв'язку з чим здійснюється епідеміологічне розслідування, повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА) Роман Боднар.

"На сьогодні 490 зареєстрованих випадків на коронавірус. + 21 новий випадок за добу: 2 - м. Черкаси, 1 - Черкаський район, 18 - Золотоніський район. Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на ковід працівницю. Яка, імовірно, й інфікувала підопічних", - написав голова ОДА на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що наразі обстежили вже 26 підопічних, у 21 особи виявили позитивний результат на COVID-19.

"Ведеться епідрозслідування, за результатами якого матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для реагування згідно з компетенцією. У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних", - розповів Боднар.

За його словами, госпіталізованих до закладів охорони здоров'я немає, стан інфікованих задовільний.

На території інтернату також посилили карантинні заходи, співробітники і підопічні цілодобово перебуватимуть в інтернаті.

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Все по темі:

Черкащина, Коронавірус, Спалах, Психоневрологічий інтернат.
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