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На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу

На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
14:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Оновлено: 14:44 Сьогодні
У Київській області зафіксовано 1931 випадок захворювання на коронавірус, за добу - 12 нових. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 12 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1931 випадок захворювання на коронавірус, у т.ч. 157 дітей та 377 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 12", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 253; Києво-Святошинському р-ні – 472; Баришівському р-ні – 46; Білоцерківському р-ні – 13; Бориспільському р-ні – 79; Броварському р-ні – 78; Бородянському р-ні – 24; Васильківському р-ні – 53; Вишгородському р-ні – 37; Іванківському районі — 7; Макарівському р-ні — 17; Миронівському р-ні – 31; Кагарлицькому р-ні – 38; Переяслав-Хмельницькому р-ні – 11; Поліському р-ні — 2; Рокитнянському р-ні — 7; Ставищенському р-ні — 9; Таращанському р-ні - 2; Згурівському р-ні – 7; Богуславському р-ні – 8; Фастівському р-ні – 9; Сквирському р-н – 3; Тетіївському р-ні – 4; Яготинському р-ні – 2.

Водночас у м. Біла Церква зафіксовано 88 випадків; смт Баришівка – 5; м. Бровари – 63; м. Бориспіль - 61; смт Бородянка – 18; м. Буча – 52; м. Березань - 10; м. Васильків – 33; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород – 35; м. Ірпінь – 93; м. Макарів – 5; м. Фастів – 37; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 19; смт Коцюбинське – 41; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів – 3; м. Переяслав – 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 38; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 21.

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За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5239 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 34 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7773 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.

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Коронавірус, Covid-19, Київщина.

Автор:

Телеграф
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