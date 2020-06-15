На Закарпатті за останні дві доби виявили 126 випадків коронавірусу

Всього з початку епідемії на Закарпатті діагноз COVID-19 встановлений у 1632 жителів.

За останні дві доби COVID-19 підтверджено у 126 мешканців Закарпаття, такий високий показник зумовлений нехтуванням карантинними обмеженнями.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська ОДА.

"За останні дві доби у 126 закарпатців підтверджено COVID-19 методом ПЛР. Це антирекорд коронавірусної статистики на Закарпатті. Переважно хворіють ті, хто нехтує карантинними обмеженнями: беруть участь у масових заходах, не дотримуються соціальної дистанції, маскового режиму тощо", - вказується у дописі.

Найбільшим осередком спалаху коронавірусу в області сьогодні є село Стройне Свалявського району, зазначають в ОДА. За останній тиждень у 36 його мешканців виявлено ускладнену форму коронавірусу у вигляді пневмонії.

Чимало випадків інфікування зафіксовано в Іршавському районі, у селах Заріччя та Кушниця. А в селі Люта Великоберезнянського району захворіли більше десяти працівників швейного цеху.

З огляду на ситуацію, регіональний штаб із ліквідації надзвичайної ситуації видав розпорядження про посилення контролю за виконанням протиепідемічних заходів в області.

Загалом, зазначають в ОДА, з початку епідемії діагноз COVID-19 встановлено у 1632 закарпатців. Померли 40 осіб, одужали - 684.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, у тому числі 648 – за останню добу.