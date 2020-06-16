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Кількість хворих на коронавірус у Києві наблизилася до 4 тисяч

Кількість хворих на коронавірус у Києві наблизилася до 4 тисяч
11:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Кількість хворих на коронавірус у Києві зросла на 28 людей - до 3985. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі, додавши, що "рано розслаблятися", попри таку статистику, адже були проблеми з обробкою даних щодо тестувань.

З його слів, серед нових захворілих: 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв; 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв; 1 дівчинка, якій 9 років, і семирічний хлопчик. До лікарень столиці госпіталізували 2 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

"Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - вказав Кличко.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 7. Деснянському - 5. Та в Дніпровському - 4 випадки", - додав Кличко.

"Зазначу, що така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, у зв’язку із встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету, деякi данi оброблялись iз запiзненням. "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!" - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні вже 32 476 хворих на СOVID-19.

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Все по темі:

Виталий Кличко, Київ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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