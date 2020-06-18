Відомі регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання у Львівській області – 171, Закарпатській області – 74, а також Рівненській області - 73", - зазначив він.

За даними ЦГЗ, усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

"Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників", - повідомили у ЦГЗ.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1563 (954 одужали); Волинська обл. — 1610 (526 одужали); Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали); Донецька обл. — 349 (140 одужали); Житомирська обл. — 1154 (583 одужали); Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали); Запорізька обл. — 541 (375 одужали); Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали); м. Київ — 4084 (1286 одужали); Київська обл. — 2119 (941 одужали); Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали); Луганська обл. — 68 (42 одужали); Львівська обл. — 3398 (661 одужали); Миколаївська обл. — 323 (219 одужали); Одеська обл. — 1188 (481 одужали); Полтавська обл. — 287 (260 одужали); Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали); Сумська обл. — 236 (169 одужали); Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали); Харківська обл. — 1707 (786 одужали); Херсонська обл. — 184 (174 одужали); Хмельницька обл. — 587 (460 одужали); Черкаська обл. — 568 (374 одужали); Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали); Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).

Нагадаємо, в Україні на 8:40 18 червня зафіксовано вже понад 34 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - знову антирекорд.