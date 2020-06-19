На Львівщині ситуація з COVID-19 не покращується

На території Львівщині відтермінували послаблення карантину до 22 червня. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА.

“Показники захворюваності на COVID-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в області. Відтак, карантин у регіоні продовжили до понеділка. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 19 червня, у межах позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС”, — повідомили у ЛОДА.

Заступник голови ЛОДА Іван Собко розповів, що на Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус.

“Ситуація не покращується, кількість хворих зростає. Найбільше хворих у Львові та у Пустомитівському, Жовківському та Яворівському районі”, — розповів Іван Собко.

Нагадаємо, станом на ранок на Львівщині 3540 інфікованих коронавірусом, з яких за добу - 142.