На Рівненщині - десятки нових випадків COVID-19, двоє померло

"Станом на вечір суботи 20 червня на Рівненщині зафіксовано 66 нових випадків захворювання COVID-19", - написав Коваль на своїй сторінці в Фейсбуці в суботу ввечері, з посиланням на Цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.
Він уточнив, що з хворих: 7 - мешканці Рівного; 2 - м.Вараш; 18 - жителі Рівненського району (смт Квасилів - 9, с.Грабів - 2, смт Клевань - 1, смт Оржів - 1, с.М.Олексин - 1, с.В.Криниця - 2, с.В.Житин - 1 , с.Обарів - 1); 13 - Гощанського району (смт Гоща - 5, с.Бугрин - 7, с.Угільці - 1); 7 - Дубенського району (Дубно - 5, с. Тараканів, с.Стара Миколаївка) 7 - Рокитнівського району (смт Рокитне - 2, смт Томашгород - 1, с. Остки - 2, с.Рокитне - 1, с.Карпилівка - 1); 5 - жителі Сарненського району (смт Клесів - 4, с.Гранітне - 1); 4 - Березнівського району (м.Березне - 2, с.Городище, с.Хотин); 2 - Володимирецького району (с. В.Цепцевичі і смт Володимирець); 1 - Костопільського району (м.Костопіль).
"Таким чином у Рівненській області за час пандемії маємо 2 871 випадок захворювання коронавірусом. Через викликані COVID-19 ускладнення вже 57 випадків - смертельні. На жаль, померли 78-річний житель с.Ходоси Рівненського району та 48-річна жінка з смт Клесів", - написав Коваль.
Також він додав, що COVID-19 подолала - 1501 людина.
"Сьогодні одужали ще 5 хворих з Березнівського та Рівненського районів. На перевірці лабораторій області залишається 220 зразків", - підсумував Коваль.