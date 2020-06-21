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На Рівненщині - десятки нових випадків COVID-19, двоє померло

На Рівненщині - десятки нових випадків COVID-19, двоє померло
07:58 Сьогодні Телеграф
За добу суботи лабораторно підтверджені 66 нових випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Станом на вечір суботи 20 червня на Рівненщині зафіксовано 66 нових випадків захворювання COVID-19", - написав Коваль на своїй сторінці в Фейсбуці в суботу ввечері, з посиланням на Цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.

Він уточнив, що з хворих: 7 - мешканці Рівного; 2 - м.Вараш; 18 - жителі Рівненського району (смт Квасилів - 9, с.Грабів - 2, смт Клевань - 1, смт Оржів - 1, с.М.Олексин - 1, с.В.Криниця - 2, с.В.Житин - 1 , с.Обарів - 1); 13 - Гощанського району (смт Гоща - 5, с.Бугрин - 7, с.Угільці - 1); 7 - Дубенського району (Дубно - 5, с. Тараканів, с.Стара Миколаївка) 7 - Рокитнівського району (смт Рокитне - 2, смт Томашгород - 1, с. Остки - 2, с.Рокитне - 1, с.Карпилівка - 1); 5 - жителі Сарненського району (смт Клесів - 4, с.Гранітне - 1); 4 - Березнівського району (м.Березне - 2, с.Городище, с.Хотин); 2 - Володимирецького району (с. В.Цепцевичі і смт Володимирець); 1 - Костопільського району (м.Костопіль).

"Таким чином у Рівненській області за час пандемії маємо 2 871 випадок захворювання коронавірусом. Через викликані COVID-19 ускладнення вже 57 випадків - смертельні. На жаль, померли 78-річний житель с.Ходоси Рівненського району та 48-річна жінка з смт Клесів", - написав Коваль.

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Також він додав, що COVID-19 подолала - 1501 людина.

"Сьогодні одужали ще 5 хворих з Березнівського та Рівненського районів. На перевірці лабораторій області залишається 220 зразків", - підсумував Коваль.

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Все по темі:

Рівненьська область, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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