Скачать
Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Кличко: У столиці погіршується ситуація с COVID-19

Кличко: У столиці погіршується ситуація с COVID-19
11:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 142 осіб, серед яких 4 медики. Загалом - вже 4866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ситуація із захворюванням на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини. На сьогодні у столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

72 жінки (віком від 19 до 75 рокiв); 60 чоловіків (віком від 21 до 94 рокiв); 6 дівчаток (від 9 до 16 років); 4 хлопчиків (від 2 до 15 років).

МОЗ: Карантин можуть посилити у 13 областях

"Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. Та в Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже понад 42 тис. випадків COVID-19, за добу - ще 948 хворих.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
05 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро
У столиці знову можуть закрити метро
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся