Кличко: У столиці погіршується ситуація с COVID-19

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 142 осіб, серед яких 4 медики. Загалом - вже 4866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ситуація із захворюванням на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини. На сьогодні у столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

72 жінки (віком від 19 до 75 рокiв); 60 чоловіків (віком від 21 до 94 рокiв); 6 дівчаток (від 9 до 16 років); 4 хлопчиків (від 2 до 15 років).

"Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. Та в Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже понад 42 тис. випадків COVID-19, за добу - ще 948 хворих.