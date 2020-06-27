Керівниця лабораторного центру у Львові загинула від COVID-19

Львівська область досі у лідерах за кількістю підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Завідувачка Львівського обласного лабораторного центру померла від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

"Сьогодні перестало битися серце хорошої і мудрої Людини, Жінки, Мами, Бабусі, яка все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідуючою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова... Михальчук Галини Трохимівни. ЇЇ життя забрав коронавірус", – написала Тімко.

Львівська область досі у лідерах за кількістю підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Сьогодні вранці у регіоні вже зареєстрували 5004 хворих з початку пандемії. Через що МОЗ ініціюватиме посилення карантину в області.