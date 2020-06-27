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На Київщині вже 2467 випадків COVID-19

На Київщині вже 2467 випадків COVID-19
13:57 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У Київській області офіційно підтверджено 2467 випадків коронавірусного захворювання, з них 48 за останню добу. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 27 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2467 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 204 дитини та 454 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 48 ", -  зазначили в ОДА.

За її інформацією, за період з 14 березня 2020 всього до обласного лабораторного центру надійшла 5840 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 49 повідомлень про підозру.

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Наразі встановлено медичне спостереження за 9471 контактною особою.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема 948 за останню добу.

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Все по темі:

Київ, Коронавірус, Covid-19, Київщина.

Автор:

Телеграф
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