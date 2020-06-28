На Львівщині за добу 173 нових інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 28 червня у Львові та на Львівщині 5177 випадків інфікування коронавірусом, з яких за добу - 173. Про це повідомляє Львівська міськрада.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5177 осіб, 137 людей померло. 741 пацієнт одужав", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 576 ПЛР-тестів, з яких з нових проб — 545. З них позитивні - 173, а з нових проб — 153. Серед них — 69 мешканців Львова. Залишок проб у холодильнику — 1800.

Станом на ранок у 1-ій міській клінічній лікарні перебуває 89 пацієнтів, у 8-ій міській клінічній лікарні - 87 пацієнтів, у міській лікарні швидкої медичної допомоги — 34 особи.

Нагадаємо, в Україні вже майже 43 тис. випадків COVID-19, за добу - 917.