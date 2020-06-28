В Києві за добу підтвердили ще 69 випадків COVID-19

Коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 69 людей, з них двоє - медики. За добу від хвороби померли четверо людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69 людей. Четверо хворих померли. На сьогодні в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серез нових захворілих, з його слів, 34 жінки віком від 22 до 86 років; 33 чоловiків від 21 до 85 років; 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 1547 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та Оболонському - по 9 випадків", - додав мер столиці.

Нагадаємо, в Україні вже майже 43 тис. випадків COVID-19, за добу - 917.