На Київщині за добу - 39 нових випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 2506 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 39. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10.00 28 червня офіційно підтверджено 2506 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 213 дітей та 456 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 39", - йдеться у повідомленні.

З них на стаціонарному лікуванні – 277, на самоізоляції – 2229.

Одужали 1288 осіб (у т.ч. 105 дітей). За час пандемії померли 49 осіб.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5878 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 38 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9619 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.