У Києві - 45 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Шевченківському районі

Ще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на COVID-19, 2 киян померли. Про це мер столиці Віталій Кличко написав у Telegram.

“На сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 17 жінок віком від 21 до 85 років; 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв; 3-річна дівчинка”, - зазначив міський голова.

За його інформацією, до лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10. У Дніпровському - 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків.