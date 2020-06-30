У Чернівецькій області за добу з COVID-19 зафіксували рекордно низьку кількість пацієнтів

До лікарень доправили 9 пацієнтів – це найменший показник в області за останні два місяці. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

У Чернівецькій області за минулу добу через COVID-19 до лікарень госпіталізували 9 пацієнтів – це найменший показник за останні два місяці.

"Минулої доби до лікарень Буковини через коронавірус госпіталізували 9 осіб. Це найменший показник за останні два місяці. Протягом травня та червня це число не опускалося нижче 10", - йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, за минулу добу летальних випадків від COVID-19 не зафіксовано.

Також зазначається, що у лікарнях області станом на 30 червня перебувають 503 людей. Із них у 200 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 30 червня лікують 46 пацієнтів у тяжкому стані, з них у реанімаціях – 34, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - додали у відомстві.

Станом на ранок 30 червня у Чернівецькій області зафіксовано 4801 випадок COVID-19, з них 1900 осіб одужали, 183 – померли.