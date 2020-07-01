COVID-19 на Донеччині: Слов'янськ став осередком спалаху коронавірусу

У Донецькій області за минулу добу лабораторно підтвердили 74 нових випадки захворювання на коронавірус, 67 із яких зафіксовано в Слов'янську, де раніше стався спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті.

"+74 випадки COVID-19 лабораторно підтвердили на Донеччині протягом доби 30 червня: - 1 у Світлодарську (чоловік 65 років); - по 2 у Маріуполі (45-річна жінка і 38-річний чоловік); Краматорську (45-річна жінка і 87-річний чоловік) і Костянтинівці (дві жінки – 36 і 63 років); - 67 - у Слов'янську", - написав голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на сторінці у Facebook у середу вранці.

Отже, з початку оголошення карантину в Донецькій області зареєстровано 555 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

"Як показують цифри, вірус не відступає. Тому, звертаючись до жителів області, наголошую на необхідності дотримуватися правил особистої безпеки і карантинних заходів", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, загалом в Україні станом на ранок середи виявлено 664 нових випадки COVID-19, 433 серед раніше хворих одужали, 14 померли.