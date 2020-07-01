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У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані

У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані
12:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У Києві 48 хворих на COVID-19 перебувають у важкому стані. Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

"Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус, у тому числі, 11 дітей. Із підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у тяжкому стані. Їх на сьогодні 48. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що з діагнозом пневмонія в медзакладах міста лікуються 442 хворих. За його словами, тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.

Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.

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Все по темі:

Виталий Кличко, Київ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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