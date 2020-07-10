COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод

На Тернопільщині виявили спалах коронавірусу на заводі "Керамік".

У Бережанах призупинили роботу заводу "Керамік".

Повідомила Бережанська районна адміністрація у Фейсбуці.

"Виявлено спалах захворюваності на короновірсну хворобу COVID -19 на ТОВ ЗАВОД "Керамік", за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву ТОВ ЗАВОД "Керамік" призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією".

Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.