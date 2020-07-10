Скачать
Субота, 11.07.2020
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій
На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій
Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19

COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод

COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод
23:59 Пт, 10 Липень 2020 Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
На Тернопільщині виявили спалах коронавірусу на заводі "Керамік".

У Бережанах призупинили роботу заводу "Керамік".

Повідомила Бережанська районна адміністрація у Фейсбуці.

"Виявлено спалах захворюваності на короновірсну хворобу COVID -19 на ТОВ ЗАВОД "Керамік", за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву ТОВ ЗАВОД "Керамік" призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією".

Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.

 
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Завод, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
02 Відомо, як будуть реконструювати Нотр-Дам де Парі
03 На базі відпочинку на Херсонщині зафіксовано перший випадок COVID-19
04 В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
05 Україна та Туреччина планують скласти угоду про військово-фінансове співробітництво
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину
ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину
ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19
ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19
Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції
Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції
В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся