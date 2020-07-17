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На Вінниччині за добу виявили 32 нових випадки коронавірусу

На Вінниччині за добу виявили 32 нових випадки коронавірусу
09:52 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
На Вінниччині за минулу добу зафіксували 32 нових випадки COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2253.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали від коронавірусу 1711 особи, або 75% інфікованих пацієнтів. Продовжують хворіти 504 людини.

Нових летальних випадків не зареєстровано. Загальна кількість пацієнтів, які померли від коронавірусу, - 38, показник летальності становить 1,7% ( по Україні – 2,6%).

Також на Вінниччині зареєстровано 3397 підозр на коронавірус, із них 37 – за минулу добу.

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Як повідомлялося, станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.

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Винниччина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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