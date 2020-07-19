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Неділя, 19.07.2020
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На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом

На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
10:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Станом на 09:00 19 липня у Львові та на Львівщині підтверджено 8 тис. випадків інфікування коронавірусом, з них 208 летальні. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 8 тис. осіб, 208 людей померло. 1424 пацієнти одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 546 ПЛР-тестів, з них 109 — позитивні. Серед них львів'ян — 67. Залишок у холодильнику — 366 проб", - інформують у міськраді.

Повідомляється, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6809 осіб, госпіталізовані — 1292, на амбулаторному лікуванні — 5517 осіб, виписані — 1122 особи.

"Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ — 3 особи", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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Як зазначили в міськраді, у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 49 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 51 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 83 пацієнти.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.

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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Львів та Львівщина.

Автор:

Телеграф
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