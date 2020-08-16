Кличко: У столиці за минулу добу COVID-19 виявлено у 146 осіб

За минулі 24 години коронавірус підтвердили у 146 жителів столиці, 11 з них - діти. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в соцмережах.

Днем раніше повідомлялося про 232 нові випадки інфікування.

За минулу добу двоє людей в Києві померли від COVID-19. Всього в місті коронавірус забрав життя 153 людей.

В даний час в столиці вже 10 тис 538 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

За минулу добу захворіли:

85 жінок у віці від 19 до 88 років;

50 чоловіків у віці від 20 до 82 років;

4 дівчинки від 1 до 11 років;

7 хлопчиків від 8 до 13 років.

У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 7 осіб. Всього коронавірус подолали 3 тис 380 жителів Києва.

"За останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих COVID-19.", - підкреслив мер.

Повыдомлялося, що станом на ранок неділі, в Україні зареєстрували вже понад 91 000 людини з коронавірусом. Про це свідчать дані РНБО.

Також повідомлялося, що у світі загальна кількість заражених на 16 серпня досягла 21 459 699, додавши за минулі 24 години на 376 601 людини. Про це повідомили в університеті Джонса Хопкінса.