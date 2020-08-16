Кличко: У столиці за минулу добу COVID-19 виявлено у 146 осіб

Днем раніше повідомлялося про 232 нові випадки інфікування.
За минулу добу двоє людей в Києві померли від COVID-19. Всього в місті коронавірус забрав життя 153 людей.
В даний час в столиці вже 10 тис 538 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
За минулу добу захворіли:
У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 7 осіб. Всього коронавірус подолали 3 тис 380 жителів Києва.
"За останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих COVID-19.", - підкреслив мер.
Повыдомлялося, що станом на ранок неділі, в Україні зареєстрували вже понад 91 000 людини з коронавірусом. Про це свідчать дані РНБО.
Також повідомлялося, що у світі загальна кількість заражених на 16 серпня досягла 21 459 699, додавши за минулі 24 години на 376 601 людини. Про це повідомили в університеті Джонса Хопкінса.