Коронавірус у Києві: вперше за довгий час виявили менш ста випадків за добу

У столиці третій день поспіль знижується число хворих за добу.

За добу в Києві зафіксовано 88 хворих коронавірусів, добою раніше - 104. Одна людина померла від хвороби. Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко.

Серед захворілих - четверо медиків. Вісьмох пацієнтів госпіталізували. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. За минулу добу від коронавірусу одужали 75 осіб.

З початку епідемії від коронавірусу в Києві померло 155 осіб, захворіли - 10 730. Одужали 3455 пацієнтів.

Найбільше хворих COVID-19 за добу зафіксовано в в Дарницькому (17), Голосіївському (13), Святошинському і Дніпровському (по 11) районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу коронавірусом захворіли 1 616 осіб