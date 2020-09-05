Антирекорди: в Криму понад сотні нових випадків коронавірусу

"За 4 вересня на території Республіки Крим зареєстровано 101 випадок коронавирусной інфекції.
44 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою,
30 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадків,
26 - при скринінгу здорового населення,
1 випадок завезений з території України ", - написав Аксьонов.
За його словами, всього з початку року в окупованому Криму виявили 2 726 хворих COVID-19. 32 людини померли, 1817 одужали.
Відзначимо, що раніше рекордний добовий приріс нових випадків COVID-19 в окупованому Криму був зафіксований 27 серпня - 84.
Раніше, в Україні за минулі 24 години найбільшу кількість нових випадків захворювання коронавирусной хворобою COVID-19 зареєстровано в Харківській, Тернопільській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та місті Києві.