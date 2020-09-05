Антирекорди: в Криму понад сотні нових випадків коронавірусу

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Оновлено 15:01 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В окупованому Криму кількість нових виявлених випадків коронавируса вперше перевищила 100. Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбук.

"За 4 вересня на території Республіки Крим зареєстровано 101 випадок коронавирусной інфекції.

44 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою,

30 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадків,

26 - при скринінгу здорового населення,

1 випадок завезений з території України ", - написав Аксьонов.

За його словами, всього з початку року в окупованому Криму виявили 2 726 хворих COVID-19. 32 людини померли, 1817 одужали.

Відзначимо, що раніше рекордний добовий приріс нових випадків COVID-19 в окупованому Криму був зафіксований 27 серпня - 84.

Раніше, в Україні за минулі 24 години найбільшу кількість нових випадків захворювання коронавирусной хворобою COVID-19 зареєстровано в Харківській, Тернопільській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та місті Києві.

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Все по темі:

Крим, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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