Депутат із Львівської області стала жертвою коронавірусу

Депутат Львівської облради від "Європейської солідарності" Мирослава Лісна померла від коронавірусної інфекції.

Від коронавірусу померла 67-річна депутат Львівської обласної ради Мирослава Лісна. Про це вранці 25 вересня повідомив голова облради Олександр Ганущин.

"Втрата ... слів немає .... Мирослава Лісна .... ковід .... Царство небесне!", - написав Ганущин на своїй сторінці в Facebook.

Мирослава Лісна раніше була керівницею відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації, після цього методистом. На виборах в 2015 році пройшла до Львівської обласної ради від Блоку Петра Порошенка ( "Європейська солідарність").

Мирослава Лісна народилася 30 травня 1953. Проживала в Пустомитах. У 2015 році президент України присвоїв Ліснів звання заслуженого працівника освіти.

Як повідомлялося, за добу 24 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 565 осіб, померли від ускладнень 70 хворих, видужали 1 675 людини.

МОЗ зафіксував другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.