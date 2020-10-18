У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)

Колишній військовий Іван Дєєв після нападу потрапив до лікарні.

У Києві напали на ветерана АТО разом з дружиною і побили, в результаті чого чоловік був госпіталізований в лікарню. Потерпілий - Іван Дєєв, учасник подій на Майдані, сержант 8-го полку спецпризначення, який пережив полон бойовиків на Донбасі і в грудні 2019 го був звільнений після трьох років в катівнях в окупованому Луганську.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Про інцидент розповів побратим ветерана Микола Потоцький у своєму Facebook.

"Прошу, якщо хто знає цих особин, надати про них інформацію. Фейсбук велика сила, а вірні друзі сила величезна. Прошу допомогти поширити цю інформацію, щоб це ла ** но не відкупилася. І справа не зам'яли", - йдеться в публікації.

На Дєєва напали 16 жовтня в центрі столиці. Він забирав на пошті волонтерську посилку для бійців. У якийсь момент невідомі на автомобілі BMW припаркувалися з порушенням ПДР перед транспортом ветерана і закрили дорогу.

"Іван їм посигналив, з машини відразу вийшло два уе ** на і почали в машині бити нашого побратима, з Іваном в машині була його дружина, вона відразу вискочила і почала заступатися. Вона також була побита цими уй ** ами", - розповів Потоцький.

Після того як викликали поліцію, невідомі кинулися навтьоки, попутно пошкодивши машину Дєєва.

Ветерана забрала швидка допомога, і зараз він в госпіталі.