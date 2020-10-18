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Неділя, 18.10.2020
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У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)

У центрі Києва жорстоко побили ветерана АТО: його дружина розкрила деталі події (відео)
Оновлено 10:24 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Николай Потоцкий
Колишній військовий Іван Дєєв після нападу потрапив до лікарні.

У Києві напали на ветерана АТО разом з дружиною і побили, в результаті чого чоловік був госпіталізований в лікарню. Потерпілий - Іван Дєєв, учасник подій на Майдані, сержант 8-го полку спецпризначення, який пережив полон бойовиків на Донбасі і в грудні 2019 го був звільнений після трьох років в катівнях в окупованому Луганську.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Про інцидент розповів побратим ветерана Микола Потоцький у своєму Facebook.

"Прошу, якщо хто знає цих особин, надати про них інформацію. Фейсбук велика сила, а вірні друзі сила величезна. Прошу допомогти поширити цю інформацію, щоб це ла ** но не відкупилася. І справа не зам'яли", - йдеться в публікації.

На Дєєва напали 16 жовтня в центрі столиці. Він забирав на пошті волонтерську посилку для бійців. У якийсь момент невідомі на автомобілі BMW припаркувалися з порушенням ПДР перед транспортом ветерана і закрили дорогу.

 У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)

"Іван їм посигналив, з машини відразу вийшло два уе ** на і почали в машині бити нашого побратима, з Іваном в машині була його дружина, вона відразу вискочила і почала заступатися. Вона також була побита цими уй ** ами", - розповів Потоцький.

Після того як викликали поліцію, невідомі кинулися навтьоки, попутно пошкодивши машину Дєєва.

Ветерана забрала швидка допомога, і зараз він в госпіталі.

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Все по темі:

Ветеран, АТО, Київ, Напад, Іван Дєєв.

Автор:

Телеграф
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