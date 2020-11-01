"Я любила життя, а ви мене знищили": в Бердянську хвора на COVID-19 породілля вистрибнула з вікна лікарні

1 листопада на території КНП БГС "Бердянське ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" сталася надзвичайна подія - пацієнтка з COVID-19 вистрибнула з вікна.

Про це повідомляється в групі БТМО у Фейсбук.

"Жінка 1988 р.н. з граничним терміном вагітності поступила в пологове відділення пологового будинку 23 жовтня. Оскільки в результаті обов'язкового тестування у пацієнтки було виявлено інфікування коронавірусом, вона була госпіталізована в спеціалізоване відділення для хворих на COVID-19. 26 жовтня відбулося благополучне розродження. Породілля і дитина були в нормальному стані ", - написав автор поста Микола Тішаков.

1 листопада близько 10:00 жінка залишила передсмертну записку і вистрибнула з вікна другого поверху.

"За щасливим збігом обставин пацієнтка залишилася жива, отримавши травми, що не загрожують життю. Їй було надано необхідну допомогу, тепер вона знаходиться під наглядом лікарів в т.ч. і психіатра, так як раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері", - йдеться в повідомленні.

До посту він прикріпив фотографію передсмертної записки.

Як повідомлялося раніше, серед пацієнтів з коронавірусом нерідкі випадки виникнення суїцидальних настроїв. Деякі з них доводять справу до кінця.