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"На підлозі спали дві медсестрички": в мережі розповіли, в яких умовах лікують українців від коронавірусу

"На підлозі спали дві медсестрички": в мережі розповіли, в яких умовах лікують українців від коронавірусу
11:20 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Поки в Україні продовжує стрімко зростати кількість хворих на коронавірус, в мережі активно розповідають про реальність робочих буднів українських лікарів і медсестер, які зараз борються з ковідною інфекцією і рятують життя пацієнтів.

Так, на своїй особистій сторінці в Facebook одна з пацієнток житомирської лікарні Ірина Яцюк розповіла, як проходить її відновлення після COVID-19, а також назвала свої симптоми коронавірусної інфекції. Вона відзначила лікарів, які змогли організувати потік хворих і швидке реагування медперсоналу, їх постійну увагу і підтримку кожному.

"Уявіть: Ви в скафандрі 12 годин. Є тільки очі. Медичний одяг не провітрюється, тобто Ваш піт з Вами, його навіть витерти не можна, тому що руки в гумових рукавичках. Ви мокрі, постійно бігаєте з палати в палату, тому що в кожної з палат є хворі, у яких за 40 температура і треба крапельниці. Постійно ... Я вночі вийшла в туалет. Перед ним на підлозі, обнявшись, спали 2 медсестрички. тому лягати ніде, кожен куточок відділення з хворим, так і лягли на пару хвилин, втомлені. У скафандрах і гумових рукавичках. Через секунду вони  запитали чи "ок" у мене все. Я навіть сказати не змогла, кивнула. Тому що це реальність. реальність наших лікарень і лікарів", - розповіла Яцюк.

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Також жінка зазначила, що Covid-19 у кожного проходить специфічно: "У кого-то спина болить, кому брову свербить, а кого-то на другий день не рятують. Як і наявність смаку та нюху. У мене, наприклад, нюх було постійно , а смак їжі був такий, ніби все морською водою оброблене. Солоне, нудотне і відчуття якихось водоростей на зубах. Цілих 15 днів".

При цьому, Наталя закликала всіх носити маски та тримати дистанцію: "Лікарень у нас мало, лікарі теж люди, хворіють так само. Бережіть себе і близьких! Covid-19 існує. Не дивлячись на всі масонські змови і домовленості. Незважаючи на всі наші вірування в те, що пройде легко і "мене це не стосується".

Як раніше писав "Телеграф", в Україні вступили в силу оновлені зони карантину: тільки два райони залишились "зеленими".

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Все по темі:

Житомир, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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