"Пийте воду!" Киянка схвилювала мережу історією лікування коронавірусу

Мешканку Києва Оксану Білоус, яка хворіє на коронавірус, здивувала швидкість відповіді сімейного лікаря та призначення пити воду.

Про це киянка повідомила в Facebook.

Оксана Білоус захворіла на коронавірус ще 4 листопада. Призначення на аналізи разом з членами сім'ї мешканка столиці отримала у приватного лікаря, у якого спостерігається не перший рік. І результати, направила сімейному лікарю в вайбер, оскільки медик запропонувала тільки такий варіант комунікації.

"На питання:" Що приймати? "Відповідь прийшла через кілька днів: "Вочевидь, те що призначено було раніше". Раніше лікарка призначала - пити воду! Думаю, що у цього сімейного лікаря ще знайдеться місце для нашого топового істеблішменту", - зазначила Білоус.

У коментарях користувачі підтримали киянку, зазначивши, що і самі стикалися з затягуванням вердикту від лікаря або отриманням результатів тестів, без чого не можна почати повноцінне лікування. Також люди радили змінити сімейного лікаря, яка явно отримує гроші ні за що.

Оксана Білоус пояснює, що не може зробити заключити декларацію зі своїм приватним лікарем, і такі випадки не поодинокі. При цьому в жарт киянка пише, що боїться звикнути "пити воду".