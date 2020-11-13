Де в Києві більше за все інфікуються коронавірусом: карта

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1 083 людини. Померли 13 хворих. Всього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Солом'янському районі - 134, у Деснянському - 127 і 126 випадків - в Шевченківському районі", - зазначив Віталій Кличко.

Захворіли:

595 жінок у віці від 18 до 87 років;

422 чоловіки у віці від 18 до 84 років;

27 дівчаток від одного місяця до 17 років і 39 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

захворів в тому числі і 61 медик.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 92 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18 333 жителя Києва.

Нагадаємо, на ранок п'ятниці, 13-го листопада, за останні 10 днів коронавірусні рекорди побив Київ і сім областей України.