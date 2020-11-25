У ОРДЛО зростає паніка через ситуацію з COVID-19, – журналіст

Ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Проте так звана влада "Л/ДНР" і надалі приховує реальні дані про захворюваність.

Про це в ефірі програми "На самом деле: Донбасс" на телеканалі "Дом" розповів журналіст Андрій Діхтяренко.

"Ми самі перебуваємо за крок від локдауна, із яким уже зіткнулися багато країн Європи. Такі алармістські прогнози звучать уже і про ситуацію в Києві, Харкові. Що вже говорити про ситуацію в Донецьку, Луганську, де ситуація абсолютно непрозора. Де, якщо якийсь блогер або журналіст викладе відео з інфекційної лікарні, де палати переповнені хворими, у нього можуть бути реальні проблеми зі структурами під назвою МДБ (так зване Міністерство державної безпеки, – ред.)", – зазначив журналіст.

Через відсутність інформації люди починають більше панікувати.

"Природно, що в ситуації непрозорості панічних настроїв стає тільки більше. Водночас офіційні медіа в Донецьку і Луганську рапортують про те, що, мовляв, так, ситуація складна, але до будь-якої другої хвилі готові. Проблема в тому, що вони багато в чому залежать і від поставок ліків, обладнання, кисню від Росії, і від гуманітарних організацій. Якщо перебоїв із цими постачаннями не буде, їм вдасться з боями впоратися з цією ситуацією", – розповів Діхтяренко.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" колишній розвідник Андрій Римарук оцінив можливість силового повернення ОРДЛО.