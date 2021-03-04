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П'ятниця, 05.03.2021
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Україна опинилася на порозі нового локдауну: в яких областях ситуація з коронавірусом найгірша (інфографіка)

Україна опинилася на порозі нового локдауну: в яких областях ситуація з коронавірусом найгірша (інфографіка)
18:33 Чт, 4 Березень 2021 Телеграф

Чи варто українцям чекати третього локдауна через COVID-19 на тлі різкого стрибка кількості нових випадків коронавірусу на ранок, 4 березня, - 10 057 випадків проти 7235 випадків на середу, 3 березня.

"Телеграф" склав інфографіку за показниками МОЗ на четвер, 4 березня, в якій наочно видно, скільки областей в Україні знаходяться в "червоній", в "помаранчевій" і в "жовтій" зонах.

Так, в "червоній" зоні на даний момент знаходяться Житомирська та Івано-Франківська області. У них більше ніж в інших областей перевищено епідпоріг (120,1% і 215,2% відповідно при максимумі в 100%).

На "п'яти" їм наступають і в будь-який час можуть перейти з "помаранчевої" зони в "червону" ще дев'ять областей - Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська.

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В "жовту" зону на даний момент входять: Київ, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська, Полтавська, Луганська, Харківська, Черкаська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська.

Какие области входят в красную, оранжевую и желтую зоны

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що в Україну прийшов "британський" штам коронавірусу. Його виявили у кількох жителів Івано-Франківська.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Инфографика, Україна, Коронавірус, Covid-19, Червона зона, Локдаун.
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