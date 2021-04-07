Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію

Все більше українців записуються на щеплення від коронавірусу. У мережі говорять, що в першу чергу вакцинацію планують робити людям старше 55 років.

Про проблеми, з якими стикаються українці, які приходять зробити щеплення, розповіла в facebook мешканка Києва Olga Ln.

Людина повинна мати в наявності укладену декларацію з сімейним лікарем. У нього він може записатися на залишкову дозу вакцини. Після цього людина приходить до кабінету вакцинації і заповнює анкету-згоду. Автор порадила прийти до 9 ранку.

Оскільки ампула вакцини розрахована на 10 доз, необхідно щоб в коридорі зібралося стільки людей.

"Якщо в коридорі не вистачає людей, і ви як раз "добиваєте" десятку - вам укол. Так що залишкова доза - це не те, що ви у бабусь відбираєте, а то, що виллють в унітаз, якщо не буде кому вколоти. Ну, або взагалі нікого не прищеплять, щоб не виливати ", - зазначає киянка.

Однак, за словами жінки, 7 квітня лікарю в вакцинаційному кабінеті прийшла смс, в якій вказано заборона на уколи особам молодше 55 років. Таку ж інформацію їй повідомив імунолог.

Нагадаємо, блогер Олександр Рудоманов поділився своїм досвідом вакцинації в facebook