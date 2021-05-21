Україна почне вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Донбасу

У МОЗ планують вакцинувати від коронавірусу громадян України, які проживають на території ОРДЛО.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

На ці цілі використовують частину доз з 500 тисяч доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Йдеться про громадян України, в пріоритеті - від 65 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Найближчі пункти вакцинації для таких громадян розташовані на території Донецької, Луганської, Херсонської областей, підконтрольних Україні.

У МОЗ зазначають, що 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, які прибули в Україну 30 квітня, вже пройшли лабораторний контроль і були розподілені по регіонах України. На місця їх почнуть розвозити 24 травня.

Як повідомляв "Телеграф", на ранок п'ятниці, 21 травня, в Україні зафіксували 4984 нових випадків коронавірусу.