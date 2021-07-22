Небезпечна мутація COVID-19 дісталася до Києва: знайшли вже шість заражених

В Олександрівській клінічній лікарні Києва виявили перші шість випадків захворювання штамом "Дельта" коронавірусної інфекції в столиці України.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської державної міської адміністрації.

Виявили штам первинним тестуванням за допомогою спеціально закуплених реагентів. Проби біоматеріалу передані в столичний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я для підтвердження.

Вік шести інфікованих штамом "Дельта" в Києві - від 21 до 73 років.

Штам коронавірусу "Дельта" відрізняється високим рівнем зараження при контакті, більш жорсткою формою перебігу хвороби та коротким інкубаційним періодом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що штам "Дельта" не найстрашніший, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозую нові, більш небезпечні мутації вірусу.