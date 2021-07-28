Журналістські посвідчення і COVID-довідки: на Хмельниччині викрили цех з виготовлення фальшивих документів

В місті Кам’янець-Подільський було затримано групу осіб, що займались створенням підроблених документів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Організатором підприємства виявився 31-річний місцевий житель, що долучив до свого "бізнесу" двох помічників.

Слідство встановило, що продаж фальшивих документів проводився на різноманітних інтернет-платформах оголошень та в соціальних мережах.

Під час санкціонованого обшуку друкарні та місць проживання зловмисників співробітники поліції виявили та вилучили: гроші, посвідчення та дипломі за спеціальністю журналіст, мокрі печатки різних міністерств, медичних закладів, приватних лабораторій, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та довідки про негативні результати ПЛР-тестів.

Також правоохоронці вилучили "чорнову" документацію та комп’ютерну техніку з встановленим програмним забезпеченням для виготовлення документів зі зразками дипломів.

Триває кримінальне провадження за частиною 1 статті 199 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів" Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, раніше схему з підробленими ПЛР-тестами викрила Служба безпеки України. "Аферу" прокручували столичні туристичні фірми.