У Дніпрі вирішили заохочувати вакцинованих від коронавируса

У Дніпрі вирішили змінити підхід до вакцинації жителів міста, а тому вирішили запустити мотиваційну кампанію.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов в Фейсбук.

"Всім знову провакцинованими землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро", - написав він.

Крім того, він пообіцяв для вакцинованих жителів міста безкоштовні сеанси в кіно.

Філатов також зазначив, що зобов'язав вакцинуватися всіх своїх підлеглих, ті ж, хто з цим не згоден, будуть змушені щодня надавати негативний тест або шукати іншу роботу.

"З турботою про ваше здоров'я, дорогі дніпряни. Кнутом і пряником. Бережіть себе." Дельта "на порозі", - додав він.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість введення обмежень для невакцинованих громадян.