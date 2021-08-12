На Вінниччині коронавірус штаму "Дельта" вбив трьох літніх людей

У Вінницькій області від мутованого "Дельта"- штаму коронавірусу померли троє пацієнтів. Усі вони були похилого віку.

Про це у четвер, 12 серпня, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Зазначається, що від коронавірусу "Дельта" померли чоловік та жінка з Гайсинського району - обом було по 83 роки. Також мутований штам забрав життя 73-річного чоловіка з Вінницького району.

Борзов повідомив, що "Дельта"-штамом коронавірусу захворів 13-річний юнак, однак спростував інформацію про його смерть, яку напередодні поширювали низка ЗМІ.

За словами голови Вінницької ОДА, із 150 офіційно зафіксованих випадків коронавірусу штаму "Дельта" - 25 виявили на Вінниччині. Він не виключає, що "Дельту" сюди міг завести госпіталізований три тижні тому чоловік, який приїхав з Росії.

Раніше “Телеграф” повідомляв, що штам "Дельта" забрав життя жінка у Житомирській області.