Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП (оновлюється)

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений застреленим у неділю, 15 серпня, в його будинку. У поточній новині "Телеграф" буде збирати всі найважливіші моменти про цю резонансну подію.

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Станом на 18:00 поліція не підтвердила офіційно загибель градоначальника, але це зробив його соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. За його словами, Костянтина Павлова вбили.

При цьому на місці виявлення трупа знайшли також карабін "Сайга" 7,62 мм. Тому поліція також розгляне версію самогубства. Депутат Рабинович в цю версію не вірить, підкреслюючи, що спілкувався з ним за кілька годин до загибелі.

Де знайшли труп

Тіло Костянтина Павлова знайшли на порозі його власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поліція його гибель підтвердила. Фотографії з місця подій вже з'являються в мережі. Зокрема, їх опублікував місцевий блогер Олексій Теймурзін.

Щоб подивитися більше фото - перейдіть сюди. Також з'явився короткий ролик, знятий біля будинку загиблого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок заслухає доповідь правоохоронців про перші результати розслідування.

"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу" , - написав він.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко пізніше заявив, що попередньою версією загибелі Павлова є самогубство.

Як він став мером

Костянтин Павлов виграв вибори в жовтні 2020 року. Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Примітно, що перед виборами свою кандидатуру несподівано для багатьох зняв Юрій Вілкул, який очолював це місто до цього.