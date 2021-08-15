Скачать
Неділя, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП (оновлюється)
Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП (оновлюється)
Вбили мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, - Рабінович
Вбили мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, - Рабінович
Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів
Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів
Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців
Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців

Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП (оновлюється)

Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП (оновлюється)
21:04 Сьогодні Телеграф

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений застреленим у неділю, 15 серпня, в його будинку. У поточній новині "Телеграф" буде збирати всі найважливіші моменти про цю резонансну подію.

Версії

Станом на 18:00 поліція не підтвердила офіційно загибель градоначальника, але це зробив його соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. За його словами, Костянтина Павлова вбили.

Рабінович не вірить у версію з самогубством Павлова

При цьому на місці виявлення трупа знайшли також карабін "Сайга" 7,62 мм. Тому поліція також розгляне версію самогубства. Депутат Рабинович в цю версію не вірить, підкреслюючи, що спілкувався з ним за кілька годин до загибелі.

Де знайшли труп

Тіло Костянтина Павлова знайшли на порозі його власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поліція його гибель підтвердила. Фотографії з місця подій вже з'являються в мережі. Зокрема, їх опублікував місцевий блогер Олексій Теймурзін.

Труп Костянтина Павлова

Щоб подивитися більше фото - перейдіть сюди. Також з'явився короткий ролик, знятий біля будинку загиблого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок заслухає доповідь правоохоронців про перші результати розслідування.

"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу" , - написав він.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко пізніше заявив, що попередньою версією загибелі Павлова є самогубство.

Як він став мером

Костянтин Павлов виграв вибори в жовтні 2020 року. Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Примітно, що перед виборами свою кандидатуру несподівано для багатьох зняв Юрій Вілкул, який очолював це місто до цього.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
Перегляди: 69

Все по темі:

Вадим Рабинович, Кривий Ріг, Костянтин Павлов.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Хрещатику пройшов чемпіонат України з перетягування вантажівок
02 Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів
03 Без вакцини вхід заборонений: деталі нововведення для мешканців однієї з одеських ОТГ
04 Вбили мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, - Рабінович
05 Грошей вистачить не всім: в Держбюджеті недостатньо ресурсів для виплати субсидій
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Нам просто сказали неправдиву інформацію&quot;: нападники Кужельного вибачилися перед ним (відео)
"Нам просто сказали неправдиву інформацію": нападники Кужельного вибачилися перед ним (відео)
Лікарні забиті: &quot;дельта&quot; - штамм коронавірусу все більше б'є по дітях в США
Лікарні забиті: "дельта" - штамм коронавірусу все більше б'є по дітях в США
Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня
Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня
Спецпризначенець вказав на важливу деталь з карабіном &quot;Сайга&quot;, знайденим біля тіла мера Кривого Рогу
Спецпризначенець вказав на важливу деталь з карабіном "Сайга", знайденим біля тіла мера Кривого Рогу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся