Італія без туристів - результат епідемії коронавірусу (Фото)

Новини України:Саме Італія стала тією країною Європи, у якій зафіксували найбільший спалах коронавірусу.

Влада ввела карантинний режим, аби вірус не набирав обертів через скупчення людей. Так, зазвичай найбільш людні туристичні місця перетворилися на спорожнілі вулиці та площі.

Впродовж останніх десятиліть Італія залишалася одним з найулюбленіших місць для відпочинку туристів зі всього світу. Саме ця галузь набула в країні приголомшливого розвитку. Щороку Італія приймала близько 44 мільйонів людей, що приносило прибутки у десятки мільярдів доларів.

Сьогодні за загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає.

Такий спалах змусив владу ввести офіційну заборону на публічні зібрання по всій країні, масово відміняючи заплановані концерти, футбольні матчі та масштабні заходи. Від сьогодні, 10 березня, громадяни зможуть пересуватися лише на роботу та в разі надзвичайних ситуацій.

Загострення епідемії коронавірусу повпливало й на туристичну галузь. Тисячі людей відмовилися від поїздок до Італії через острах за своє здоров'я. Впродовж останніх тижнів напопулярніші серед туристів міста – Рим, Венеція, Мілан – залишаються практично безлюдними. Так світова столиця моди, яка славиться своїми галереями, площами та соборами, – порожня, а заклади громадського харчування зачиняються один за одним.

У мережі ширяться фото від сміливців, готових ризикнути заради вражень. На них видно, що видатні місця, завжди переповнені туристами, спорожніли.