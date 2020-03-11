Ляшко: в Україні за вівторок зафіксовано 5 підозр на коронавірус

Новини України:Два зразки вже доставлено в лабораторію Центру громадського здоров'я, три чекають на дослідження.

За вівторок, 10 березня, в Україні зафіксовано п'ять підозр на коронавірус, повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, два зразки вже доставлено в лабораторію Центру громадського здоров'я, три чекають на дослідження.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров’я Ямайки підтвердило перший випадок зараження коронавірусом у столиці країни Кінгстоні. Про це повідомляє CNN.

“Пацієнт — жителька Ямайки, яка нещодавно перебувала у Великій Британії, а 4 березня прибула на острів. З неділі вона перебуває в ізоляції”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ямайка вживає низки заходів для запобігання поширенню вірусу серед населення, включаючи відстеження контактів хворої з іншими людьми.