Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання

Новини України:На сьогодні понад 110 країн повідомили про випадки коронавірусу, а Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення вірусу пандемією.

Відповіді на найпопулярніші запитання про коронавірус опублікувало BBC.

1. Який інкубаційний період для коронавірусу?

В середньому симптоми проявляються через 5 днів, але в деяких випадках симптоми можуть дати про себе знати набагато пізніше.

Інкубаційний період триває до 14 днів, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Але деякі вчені кажуть, що він може тривати й до 24 днів.

Проінформованість про інкубаційний період є дуже важливою. Це дозволяє лікарям та органам охорони здоров’я запровадити більш ефективні способи контролю стосовно поширенням вірусу.

2. Чи буде імунітет до цього вірусу, якщо вилікуватись після інфікування?

Поки що точно не можна відповісти на це питання. Цей вірус існує лише з кінця грудня, але досвід роботи з іншими вірусами та коронавірусами показує, що після хвороби повинні виробитись антитіла до вірусу, які будуть захищати організм.

З досвіду роботи з іншими коронавірусами не було тенденції до повторного зараження. Зараз є деякі повідомлення з Китаю, буцімто тест знову показав позитивний результат на коронавірус в людей, яких виписали з лікарні. Але це не підтверджено.

Офіційно у світі ще не зафіксовано повторного зараження коронавірусом.

3. Які відмінності між коронавірусом та грипом?

Коронавірус та грип мають багато подібних симптомів, що ускладнює діагностику без тесту.

Основними коронавірусними симптомами, на які слід звернути увагу, є лихоманка та кашель. Симптомом грипу є біль у горлі, а коронавірусу - задуха.

4. Що передбачає самоізоляція?

Самоізоляція означає перебувати вдома протягом 14 днів. Під час самоізоляції не можна ходити на роботу, до школи чи в інші громадські місця, треба уникати громадського транспорту чи таксі. Ви також повинні ізолюватись від людей, які проживють із вами в будинку.

Звертайтесь по допомогу до небайдужих, якщо потрібні продукти, чи ліки. Покупки можна залишати біля будинку або в іншому місці, яке не пердбачає контакту з ізолюваною людиною.

Тримайтесь подалі від своїх домашніх тварин. Якщо це неможливо - мийте руки до і після кожного дотику до них.

5. Наскільки небезпечний коронавірус для людей з астмою?

Респіраторні інфекції, такі як коронавірус, можуть спровокувати симптоми астми.

Людям з вірусною інфекцією рекомедується щодня приймати профілактичний інгалятор. Але за призначенням лякаря. Це допомагає знизити ризик виникнення нападу астми будь-яким респіраторним вірусом, враховуючи коронавірус.

6. Чи може коронавірус передаватися через ручки дверей і як довго він може жити на поверхні?

Фото: pixabay.com

Якщо хтось із заражених вірусом кашляє в руку, а потім щось торкається, ця поверхня може забруднитися.

Ручки дверей - хороший приклад поверхні, яка може становити небезпеку.

Експерти вважають, що коронавірус може жити на поверхні днями. Тому треба регулярно мити руки, щоб зменшити ризик зараження та поширення вірусу.

7. Чи безпечно плавати в громадському басейні?

Фото: pixabay.com

Вода в більшості басейнів містить хлор, інші хімічні речовини, які можуть вбивати віруси. Тому користуватися басейном можна, якщо він як слід хлорований.

Однак можна заразитися вірусом від інфікованої людини в роздягальні або через різні поверхні, наприклад, дверні ручки.

8. Чи варто починати носити маску, щоб зменшити шанси заразитись вірусом?

Лікарі та хірурги часто використовують маски для обличчя, але не факт, що вони є ефективними серед громадського використання.

Public Health England заявила, що не "рекомендує використовувати маски для обличчя як засіб захисту від коронавірусу". На порталі йдеться, що існує дуже мало доказів користі від їх використання поза клінічними умовами.

Експерти стверджують, що хороша гігієна - набагато ефективніша.

9. Який ризик для дітей?

Фото: pixabay.com

Загалом, згідно з даними Китаю, діти рідко хворіють на коронавірус.

Це може бути тому, що вони здатні протистояти інфекції або не мати жодних симптомів, або мати непомітні, схожі на застуду.

Однак дітям з астмою, можливо, доведеться бути обережнішими, оскільки вірус може спровокувати напад.

Для більшості дітей коронавірус буде як звичайна респіраторна інфекція, тому причин для тривоги не повинно бути.

10. Чи можна заразитись через їжу, якщо її приготувала інфікована людина?

Хтось, заражений коронавірусом, потенційно може інфікувати іншу людину через їжу, якщо її не обробляти.

Коронавірус може поширюватися від кашлю через крапельки на руках.

Миття рук перед приготуванням їжі та її вживанням - корисна порада для кожного. Це найкращий варіант захисту від поширень мікробів.