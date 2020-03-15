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Коронавірусом перехворіє 2/3 населення - епідеміолог

Коронавірусом перехворіє 2/3 населення - епідеміолог
16:26 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:Скоро коронавірус буде реєструватися на всіх територіях.

Через кілька років коронавірус перейде у звичайний сезонний збудник, який буде реєструватися на всіх територіях. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту "Зберігайте спокій!".

"60%, це вже доказова база – безсимптомні носії. 40% це хворі. З 40% хворих - це у 80% клінічні ознаки є, які можуть лікуватися як при звичайних гострих респіраторних вірусних інфекціях в домашніх умовах і воно проходить через 7-10 діб звичайним без ускладнення шляхом. Що стосується цих 10%, які ми зараз бачимо по всьому світу – вони потребують стаціонарної допомоги. З них майже 10-15% потребують вентиляції легень та кисневої терапії. На ці 20% розрахована вся медична галузь, повинна бути готова прийняти ці 20%", - зазначив Рубан.

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За його словами, всі обмежувальні заходи стосуються однієї мети - зменшити різкий ріст захворюваності.

"Щоб ці 20% не прийшли за тиждень, місяць, а прийшли за рік-два. Тому що даним збудником коронавірусної інфекції перехворіють 2/3 населення, тому що це пандемічний збудник міжнародного значення. Це збудник, який відноситься до другої групи патогенності і перехворіють майже усі, іншого виходу немає у збудника. Тому що якщо з’явився новий агресивний штамп, він обов’язково має пандемічні властивості – хворіють всі. Він перейде далі в звичайний сезонний збудник, який буде реєструватися на всіх територіях", - наголосив лікар-епідеміолог.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Олег Рубан, Держпродспоживслужба, Коронавірус, Covid-19.
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