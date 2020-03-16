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Понеділок, 16.03.2020
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Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
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Через карантин Україна не видає візи
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Україна переходить на суворий карантин через коронавірус

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Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
10:10 Сьогодні Телеграф

Новини України:Щоб уберегтися від коронавірусу, Україна посилює карантинні заходи.

У всьому світі вже налічується 168 тисяч 768 осіб інфікованих коронавирусом Covid-19, число жертв інфекції досягло 6,510 тисяч. Одужали більше 76,8 тисяч осіб.

Україна для запобігання поширенню коронавірусу з 17 березня закриє всі пасажирські авіасполучення і кордони.

Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.

12:16 Верховна Рада продовжує працювати: змінюється графік

Верховна Рада збереться на позачергове засідання вранці, о 8:00, задля розгляду шести питань і ухвалення рішень щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

11:33 Український баскетболіст в США Михайлюк: Немає нічого важливішого за життя людини.

11:02 Україна припинила видачу віз

10:50 До України повернулося 170 громадян. З Китаю 20 лютого 2020 року було евакуйовано 45 українців, з Італії 15 березня 2020 року було евакуйовано 123 українці. Також з лайнера Grand Princess 12 березня було повернуто в Україну двох громадян.

10:00 В Україні станом на ранок 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру, отримано 5 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", - йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

9:30 Карта закритих і відкритих пунктів пропуску по Україні.

08:45 Госпіталізовано українку, яка повернулася з Іспанії

Поради при коронавірусі

Медична маска своїми руками

13:37 Чернівчанин, який захворів на коронавірус, отримав негативний тест на COVID-19

Перша смерть від коронавірусу в Україні була зафіксована 13 березня. У Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка.

Нагадаємо, з'явився рецепт виготовлення антисептика в домашніх умовах.

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Все по темі:

Здоровья, МЗС, МОЗ, Карантин, "Кордон", Україна, Коронавірус, Covid-19.
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