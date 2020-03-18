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Поліція застерігає не вірити у фейки про коронавірус

Поліція застерігає не вірити у фейки про коронавірус
08:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Офіційна інформація про порядок організації карантинних заходів буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами.

Підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують збільшення розповсюдження в Україні неправдивої інформації, яка сприяє поширенню паніки. Громадяни повинні критично ставитись до чуток та інформувати про них Департамент кіберполіції, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією. Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфекційних засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

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"Шановні громадяни! Просимо вас критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення за електронною адресою: [email protected] та телефоном – 0442900110 для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють свідомо неправдиву інформацію", - звернулись до громадян в поліції.

В пресслужбі також нагадали, що офіційна інформація про порядок організації карантинних заходів буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ.

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Все по темі:

Интернет, Полиция, Дезинформация, Фэйк, Коронавірус.
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