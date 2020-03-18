За останніми даними МОЗ в Україні 16 осіб заражено коронавірусом

Новини України:18 березня МОЗ зафіксував 16 випадків інфікування вірусом COVID-19 серед українців.

Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19, передає у повідомленні пресслужба МОЗ.

"Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

"Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", - додали у пресслужбі.